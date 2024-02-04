Üsküdar'da drift yaptığı anları paylaşan sürücünün ehliyetine süresiz el konuldu

Üsküdar'da, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren C.Y.D. gözaltına alındı. Daha önce de drift yapmaktan ceza yediği için ehliyetine süresiz el konulan sürücüye, ayrıca 21 bin 468 lira da para cezası kesildi.

Olay, 28.10.2023 tarihinde, Üsküdar Rasathane Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan 34 CEM 222 plakalı araç sürücüsü C.Y.D, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Yapılan paylaşım üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yakalanan sürücü C.Y.D gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

21 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücüye drift yaptığı için 20 bin 342 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmaktan 436 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan 690 lira olmak üzere toplam 21 bin 468 lira idari para cezası uygulandı. Daha önce de drift yapmaktan ceza kesilen C.Y.D. adlı sürücünün 5 yıl içinde aynı suçtan iki defa ceza yediği tespit edildi. C.Y.D.'nin sürücü belgesi ömür boyu iptal edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öte yandan sürücünün ehliyetine el konulmasına ve 21 bin 468 TL ceza kesilmesine sebep olan görüntüleri sosyal medyada paylaştığı görüldü. Görüntülerde sürücünün drift yaptığı anlar yer aldı.