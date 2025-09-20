Giriş / Abone Ol
Üsküdar'da freni tutmayan kamyonet iş yerine girdi

Üsküdar’da freni tutmayan sebze yüklü kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 3 katlı binanın girişindeki iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Güncel
  • 20.09.2025 09:53
  • Giriş: 20.09.2025 09:53
  • Güncelleme: 20.09.2025 11:26
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Üsküdar'da iddiaya göre şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet 3 katlı binanın girişinde bulanan iş yerine girdi.

Kaza, sabah saatlerinde Burhaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sebze yüklü kamyonet sokaktan caddeye doğru ilerlerken freni tutmadı.

Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet cadde üzerinde bulunan bir iş yerine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

