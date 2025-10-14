Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı
Kaynak: DHA
İstanbul Üsküdar’da freni patlayan İETT otobüsü yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halindeyken freni patlayan İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sonunda bulunan istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkan otobüs, asılı halde kaldı.
Olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.