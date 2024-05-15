Üsküdar'da İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksici yakalandı

Üsküdar'da, yol verme tartışmasında İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünalan Mahallesi'nde bir taksi şoförünün, yol verme meselesi nedeniyle İETT otobüsü sürücüsü S.D'ye tehdit ve hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, taksinin plakasından kimliğini belirlediği M.V.A'yı yakaladı. Şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri süren M.V.A'nın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.