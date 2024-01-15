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Üsküdar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2024 01:55
  • Giriş: 15.01.2024 01:55
  • Güncelleme: 15.01.2024 01:55
Kaynak: AA
Üsküdar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Üsküdar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 GRP 145 plakalı otomobil ile 34 DC 4143 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti Altunizade mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki Hakan Y, Ceren C, Bilal Y. ile Ali S. yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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