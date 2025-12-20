Üsküdar'da ilkokulda restorasyon kararı: Veliler tepkili

İstanbul Üsküdar’da bulunan ve eski Marko Paşa Konağı olarak bilinen Kuzguncuk İlkokulu’nun “restorasyon yapılacağı” gerekçesiyle boşaltılmasının gündeme gelmesi, veliler ve eğitim emekçilerinin tepkisine yol açtı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre semtin hafızasında önemli bir yeri olan okulun geleceğine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmaması da kaygıları artırdı.

VELİLER TEPKİLİ, GÜVENCE BEKLİYORLAR

Veliler, eğitim-öğretim yılı devam ederken yapılacak bir okul değişikliğinin çocukların psikolojisini ve akademik sürekliliğini olumsuz etkileyeceğini belirterek bu duruma karşı çıkıyor. Ayrıca okulun “restorasyon” adı altında kamusal eğitim alanı olmaktan çıkarılabileceği endişesi de dile getiriliyor.

Veliler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den sürece dair açık ve yazılı bir güvence isterken, AKP'nin eski İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu'nun da Bakan Tekin’e gönderdiği yazıda öğrenciler için anlayış çağrısı yaptığı belirtildi.