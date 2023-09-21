Üsküdar'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da bir binanın bodrumundaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bulgurlu Mahallesi İzzettinbey Sokak'taki 6 katlı binanın bodrumunda izolasyon malzemeleri ve boya kimyasalları bulunan depoda elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

İş yeri sahiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yangında oluşan yoğun duman sebebiyle iş yeri ve konut olarak kullanılan 6 katlı bina tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangının olduğu depoya, istiflenen malzemeler ve girişlerin darlığı nedeniyle ulaşmakta güçlük çekti. Duvarı kırarak yangının bulunduğu yere ulaşan ekipler, bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.