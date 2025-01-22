Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangına ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 22.01.2025 17:10
  • Giriş: 22.01.2025 17:10
  • Güncelleme: 22.01.2025 17:12
Kaynak: AA
Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
Fotoğraf: AA

Üsküdar'da, bir inşaat sahasında işçi konteynerlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BirGün'e Abone Ol