Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 4 katlı 2 bina boşaltıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'nde, akşam saatlerinde binaların arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin istinat duvarı ve bitişiğinde bulunan binalarda yaptığı incelemeler sonucu, 4'er katlı 2 apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, 7 dükkanın da mühürlenmesine karar verildi.

Tahliye edilen dairelerde oturanların bir kısmı yakınların evlerine gittiği, bir kısmının ise otellere yerleştirileceği öğrenildi.

Polis ve zabıta ekipleri bölgede, binaların önüne demir bariyerler çekerek önlem alırken, binalar hakkındaki kesin karar, yapılacak detaylı inceleme ve kontrollerin ardından netlik kazanacak.