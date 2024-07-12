Üsküdar'da klasik müzik konser serisi başlıyor

Üsküdar’da “Klasik Pazar” başlığı altında düzenlenecek klasik müzik konser serisinin ilki, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın Türk Valsleri performansıyla başlıyor.

Etkinlik, 14 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de Nevmekan Sahil bahçesinde gerçekleştirilecek.

Aşkın'a, konuk solist olarak Teyfik Rodos ve Oğuzhan Balcı'nın yönetimindeki Avrasya Oda Orkestrası da eşlik edecek.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, konsere katılımın ücretsiz olacağı bildirildi.

"Klasik Pazar" etkinlik serisi Nevmekan Sahil’den sonra Fikir Sanat Merkezi ve Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde de düzenlenecek.