Üsküdar'da konuşan Özel: "AK Parti'nin kara düzenini bitireceğiz"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bugünkü adresi İstanbul’un Üsküdar ilçesi oldu.

İmamoğlu’nun Silivri’den Üsküdar’a yolladığı mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Çelik, konuşma yapacağı otobüse, önceki buluşmalarda olduğu gibi, üzerinde “İmamoğlu’na özgürlük” yazan dövizle çıktı.

İMAMOĞLU: “BU ŞEHRİN HER VATANDAŞINI, AİLEMİZİN BİR FERDİ BİLDİK”

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Merhaba Üsküdar, merhaba aziz İstanbul! Güzel Üsküdar’ın güzel insanları, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli gençler, çok sevgili çocuklar; hepinizi hasretle kucaklıyorum. Silivri’den Üsküdar’a selam olsun. Merhaba. Bu güzel semt için şarkılar, türküler yazıldı. Üsküdar, her dönem Boğaz’ın, İstanbul’un göz bebeği oldu. Biz, Üsküdar’a her zaman hak ettiği değeri verdik. 2019’dan bugüne İstanbul’un hangi ilçesine hangi hizmeti getiriyorsak, ayrı gayrı olmadan, Üsküdar’a da ulaştırdık. Bu şehrin her vatandaşını, ailemizin bir ferdi bildik. Tüm vatandaşlarımızın hayatına değer katacak projeler yaptık.”

“ÜSKÜDAR’IN BÜTÜN ALTYAPI SORUNLARINI ÇÖZDÜK; DENİZ KARAYLA ARTIK BULUŞMUYOR”

“Üsküdar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı belediyecilik anlayışıyla tanıştı. İBB olarak, 2019’dan bugüne, Üsküdar’da kreşleri çocuklarımızla buluşturduk. Üsküdar’ın bütün altyapı sorunlarını çözdük. Deniz karayla artık buluşmuyor. Atık sular ve pislikler Boğaz’a akmıyor. İktidarın ekonomi politikaları yüzünden, yarı aç yarı tok çalışan vatandaşlarımıza, yarı aç yarı tok okuyan gençlerimize, ucuz ve sağlıklı beslenme imkânı veren Kent Lokantamızı açtık. ‘Belediyenin işi, vatandaşa iş bulmak değildir’ demişlerdi. Biz ise görev bildik ve 240 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkânı sağlayan Bölgesel İstihdam Ofislerimizin 2 şubesini Üsküdar’da açtık. Ailelerimize maddi destekte bulunduk, öğrencilerimize, gençlerimize burs olanakları tanıdık. Üsküdar’a yeni deniz hatları kazandırdık.”

“TÜM BUNLARI YAPARKEN NE KİMSENİN HAKKINI YEDİK NE DE BOĞAZIMIZDAN HARAM LOKMA GEÇİRDİK”

“İlçe belediye başkanlarımızın hizmet azmi ve çalışkanlığıyla daha da fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Tüm bunları yaparken ne kimsenin hakkını yedik ne de boğazımızdan haram lokma geçirdik. Bu vatanın evlatlarının hakkına, rızkına göz dikmedik. Kaynakları har vurup harman savurmadık. İşte bu yüzden İstanbullular, büyük bir oy farkıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ni seçti. İşte bu yüzden İstanbul halkı, ‘icraatçı ve halkçı yönetime devam’ dedi. Yalnız İstanbul’da da değil, Adana’da Zeydan Başkan, Antalya’da Muhittin Başkan, Manisa’da rahmetli Ferdi Başkan, Ankara’da Mansur Başkan ve diğer tüm Cumhuriyet Halk Partili başkanlarımız, icraatlarıyla milletimizin gönlüne girdi. Milletimiz bu icraatçı ve halkçı anlayışı ülke yönetiminde de görmek için gün saymaya başladı.”

“ÇOK YAKINDA DA KOLTUKLARINI, MAKAMLARINI KAYBEDECEKLER”

“İşte bu yüzden, önüne sandık geldiği anda, vatandaş bizi seçecek. Sandık, Cumhuriyet Halk Partisi’nin öncülüğünde milletin iktidarını, refahı, huzuru, mutluluğu getirecek. Bunun böyle olacağını yalnızca bizler değil, 23 yılın sonunda enerjisi tükenmiş, millete verecek dermanı kalmamış, çürüyüp yozlaşmış iktidar sahipleri de biliyor. Üsküdar’ı kaybettiler, İstanbul’u kaybettiler. ‘Hayatta bizden gitmez’ dedikleri, hiç ummadıkları belediyeleri kaybettiler. Çok yakında da koltuklarını, makamlarını kaybedecekler. Onlar kaybettikçe, bu ülkenin çocukları kazanacak. Bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları, işçileri, emeklileri, memurları kazanacak. Milletin hakkı, milletin olacak. Türkiye, yıllardan beri özlediği adalete, hürriyete, berekete kavuşacak. Pazarda, okulda, hastanede, karakolda, mahkemede, sokakta…Herkes için her yerde adalet ve hürriyet hakim olacak. Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu bir kez daha gösterecek.”

“YALANA, İFTİRAYA, ŞANTAJA KARŞI DİRENECEĞİZ”

“Kaçınılmaz sonlarını engelleyebilmek için, bir kez daha milletin iradesine göz diktiler. Halkın seçilmiş başkanını, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i alarak, milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar. Şoförleri, aileleri, eşleri, çocukları hiçbir delil yokken hapse atıyorlar. Yetmiyor; kurdukları İBB kumpas borsasıyla, yalan ifadelerle, şantajlarla, olmayan delilleri üretmeye çalışıyor, tutuklu arkadaşlarımıza ve ailelerine eziyet ediyorlar. Tüm bunlara rağmen başaramayacaklar. Biz, tıpkı dün ve bugün olduğu gibi, yine hep birlikte direneceğiz. Yalana, iftiraya, şantaja karşı direneceğiz. Mafya usulü siyasete karşı direneceğiz. Bu ülkenin dimdik ayakta duran, haklı, onurlu ve ahlaklı neferleri olarak memleketimize adaleti ve hürriyeti getirmek için çok çalışacağız ve başaracağız. Parolamız birdir, yolumuz birdir: Herkes için. Her yerde. Önce adalet! Önce hürriyet! Bu ülkenin her bir karış toprağında adalet ve hürriyet hakim olacak. Milletin iradesini hiçe sayanlar gidecek, her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri zindanı.”

ÖZGÜR ÖZEL: "SANDIK GELİYOR, SİZ GİDİYORSUNUZ"

Üsküdar buluşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor.

Özel'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiçbir başarı bir kişiye, bir ekibe ait değildir. Önemli olan örgütlü başarı, örgütlü mücadeledir. Bu ülkede birileri kendilerini çok ayrıcalıklı çok güvende hissediyor. Birileri güvende birileri güvende değil. Bu iktidarın yönettiği bu düzende işçilerimiz güvende değil, madenciler güvende değil, şiddete uğrayan kadınlar, pazar yerinde katledilen çocuklarımız, para hırsı için öldürülen yenidoğanlar güvende değil. Metan gazında ya da sıcak havada vefat eden askerlerimiz güvende değil. Yanan ormanlar, ormanın içindeki canlar, onları kurtarmaya gelen kahramanlar güvende değil. Her türlü kötü olayda millet, devletini beklerken, oy alırken millete yüzünü dönenlerin sırtını döndüğü, milletin ihtiyaç duyduğu anda onları yalnız bırakanların bir kara düzeni içindeyiz. AK Parti'nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara, bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor. Yıllar önce Erdemliler Hareketi diye kurulan, yıllar sonra tamamen yolsuzluğa, tamamen kötü yönetime, tamamen bir zümrenin iktidarına savrulan AK Parti'nin kara düzenini ya bitireceğiz ya bitireceğiz. Yoksa bunlar bu ülkeyi bitirecek.

"10 KİŞİDEN 9'U GERÇEK ANLAMDA TATİL YAPMIYOR"

Tayyip Bey fakir sevmez, zengin sever, beşli çete sever, kırk haramileri sever. Maalesef, artık Tayyip Bey'in temsil ettikleri bu ülkenin ne emeklileri, ne emekçileri, ne asgari ücretliler, ne esnaf. Ne gençlere umut olabiliyor, ne de bu ülkedeki herhangi bir sınıfa. Tayyip Bey, bu ülkeyi Avrupa'nın en yoksul ülkesi yapmış durumda. Buradan bir balonu patlatmak, bir yalanı bitirmek zorundayız. Erdoğan'a yakın kalemler, köşelerinde sürekli şunu söylüyorlar: 'Sıkıntımız büyük Türkiye'de ekonomi kötü ama tüm dünyada kötü'. Bu hayatımda duyduğum en büyük yalan. Aksine Akdeniz ülkelerinin en iyi çıkışta olduğu yıllardayız. Emsal ülkeler ekonomilerini toparlarken, güçlenirken işsizlik düşerken, enflasyon düşerken, Türkiye büyük sıkıntılar içerisinde. 38 OECD ülkesi arasında temel enflasyonda birinciyiz, gıda enflasyonunda birinciyiz. Dünyada gıda enflasyonu yüzde 7,5, Türkiye'de yüzde 30'un üzerinde. 4 katından fazla. Avrupa'da yıllık enflasyon yüzde 2, Türkiye'de yüzde 33. 27 AB ülkesinde toplam 13 milyon işsiz var. Türkiye'de tek başına 13,5 milyon işsiz var. Son araştırma memleketin yüzde 76'sı bir yıl boyunca hiç tatile gidemediğini söylüyor. Tatile gidenlerin yalnızca 4'te 1'i yaz ya da kışın turistik bir tatile gidiyor. Memleketteki 10 kişiden 9'u gerçek anlamda bir tatil yapmıyor. Her 4 kişiden 3'ü memleketine dahi gidemiyor, memleketlerine gidecek yol parasını dahi bulamıyorlar. AK Parti'nin bu kara düzenine yazıklar olsun.

"SENİ ORADA OTURTMAYACAĞIZ"

Gelir adaletsizliğinde en kötü durumda olan ülkeyiz. Türkiye'nin yüzde 20'si toplam servetin yüzde 90'ını alıyor. Geriye kalan yüzde 80, yüzde 10'u alabiliyor. 22 bin 100 lira alan asgari ücretli, 16 bin 800 lira alan emekli, 13,5 milyon işsizimiz, 5 milyon ev gencimiz bu rakamların içinde. Zengin seven Erdoğan, kötü bir haberle karşı karşıya. Yüzde 80 çile çekerken, yokluk, yoksulluk çekerken, açlık çekerken, gençlerimiz ne eğitimde ne işte evde anasının dizinin dibinde otururken, Erdoğan seni orada oturtmayacağız. Bu iktidar sözde faize karşı. 6 ayda 1,1, trilyon TL faize para ödediler. 23 yılda 1 Avrasya Tüneli yaptılar, bu 6 ayda 22 Avrasya Tüneli parasını faize verdiler. Bir Osmangazi Köprüsü yaptılar. 6 ayda 18 Osmangazi Köprüsü'nü faize verdiler. Kürsüye çıkınca masal anlatıp, milletin parasını faiz lobilerine yatıranlara bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin varlıklarını yok etmenize, tüm parasını faize vermenize, sadece kötü yönettiğiniz ekonomiden dolayı kur korumalı mevduatla bu milleti soyup birilerini zengin etmenize bakıp da biz bu gemiyi her şartta yüzdürürüz sanmayın. Hesap vereceğiniz günler geliyor. Sandık geliyor, siz gidiyorsunuz. Bu milletin evlatlarının hakkını, hukukunu savunanlar geliyor. Buradan ilk sandığın sonucunu söylüyorum. Eninde sonunda o sandık gelecek, bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak.

Buradan Üsküdarlı AK Partili'ye, MHP'liye ilan ederiz ki, bir şekilde sosyal yardım almak için, oğlanın, torunun mülakatı için AK Partili olduysan ya da iyi olur diye düşünüp kaydolduysan, oy verdiysen ama bugün yoksulsan, işsizsen, pişmansan, yalnızsan buradan sana sesleniyoruz. Biz kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya, diğerlerini şeytanlaştırmaya değil, kardeşleştirmeye geliyoruz. Kısa çöpün hakkını uzun çöpten almaya, yoksulun hakkını zenginden almaya, senin hakkını uzun adamdan almaya geliyoruz. Halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. Onun için gün gelecek devran dönecek, hırsızlar yolsuzlar zalimler hesap verecek. Ama geçmişteki oyu, partisi ne olursa olsun, Türkiye'nin bütün yoksulları, bütün emeklileri, bütün emekçileri, bütün gençleri kol kola girecek ve güzel yarınlara yürüyecek.

"MEYDANLAR MEMURLARINDIR"

19 Mart darbesiyle birlikte 160 milyar dolarımızı yediler. Bu 160 milyar dolar çiftçiye bir yılda ödenen desteklerin tam 100 katıdır. Bu 160 milyar dolar asgari ücretliye 22 bin lirayı 30 bin lira yapmanın, aradaki farkı da küçük esnafa SGK desteği için vermenin gerektirdiği paranın 120 katıdır. Emeklilere yapılması gereken zammın tam 150 katıdır. Bu parayı emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye değil Ekrem Başkan'ı hapse atmak için darbeye harcayanlara yazıklar olsun. Buradan açıkça ifade etmek isterim ki, devletin memurunun cebindeki üç kuruşun peşine düştü birileri. Öyle ki 2002 yılında, AK Parti iktidara geldiğinde, en düşük memur maaşı 16,5 çeyrek altın alıyordu, bugün sadece 6 çeyrek altın alabiliyor. Aynı kayıp emekli de, asgari ücretlide de vardır. Bugünler devlet memurlarının toplu iş görüşmeleri yapılıyor. Maalesef ilk önce dalga geçer gibi ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, bin TL seyyanen zam verdiler. Sendikalar isyan edip hareketlenince yüzde 1'er daha artırdılar. Süreç, üyelerinin çoğunu iktidarın belirlediği Hakem Kurulu'na gidiyor. Geçmişte hangi tavırda olurlarsa olsunlar, bugün hangi görüşte olursa olsun tüm devlet memurlarına sesleniyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir. Meydanlar sizindir, hepimiz arkanızdayız. Çünkü şunu biliniz, memur kurtulmadan işçi kurtulmaz. Emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz. Gençler kurtulmadan karşısına dikilen polisler kurtulmaz. Esnaf kurtulmadan çiftçi kurtulmaz. Hiç kimse tek başına kurtulamaz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."