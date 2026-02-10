Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın södürüldü
Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde 7 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevler nedeniyle yoğun duman oluştu. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Üsküdar'da 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'ta 7 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çıkan dumanlar çevre yerleşim yerlerinden de görüldü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.