Üsküdar'da otomobil 4 metre yükseklikten bahçeye düştü
Kaynak: AA
Üsküdar'da 4 metre yükseklikten bahçeye düşen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokak'ta seyir halindeki otomobilin sürücüsü M.A.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yara almazken otomobilde hasar oluştu.
Ekiplerin, aracı düştüğü yerden kaldırma çalışması sürüyor.
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