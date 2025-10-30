Üsküdar'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Küplüce Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklete, sola dönüş yapmak için durduğu sırada karşı yönden gelen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi havaya savrularak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, duran motosiklete otomobilin çarptığı ve motosikletteki kişilerin savrulduğu anlar yer alıyor.