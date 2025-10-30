Üsküdar'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Küplüce Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklete, sola dönüş yapmak için durduğu sırada karşı yönden gelen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi havaya savrularak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, duran motosiklete otomobilin çarptığı ve motosikletteki kişilerin savrulduğu anlar yer alıyor.