Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
Üsküdar'da polis ekiplerinin yanına gelen bir kişi, çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu. Polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yaralanan 3 kişi hastanelere sevk edildi.
Kaynak: DHA
Üsküdar'ın Bulgurlu Mahallesi'nde, otomobildeki polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu.
Otomobildeki diğer polis memuru silahla şüpheliye ve arkasından gelen babasına ateş ederek etkisiz hale getirdi.
Yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.