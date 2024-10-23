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Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı

Üsküdar'da polis ekiplerinin yanına gelen bir kişi, çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu. Polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yaralanan 3 kişi hastanelere sevk edildi.

Güncel
  • 23.10.2024 11:45
  • Giriş: 23.10.2024 11:45
  • Güncelleme: 23.10.2024 11:48
Kaynak: DHA
Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı

Üsküdar'ın Bulgurlu Mahallesi'nde, otomobildeki polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu.

Otomobildeki diğer polis memuru silahla şüpheliye ve arkasından gelen babasına ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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