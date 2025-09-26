Üsküdar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
O-1 Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Üsküdar mevkisinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.
Otomobili emniyet şeridine yanaştıran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri de otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, otomobilin yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.