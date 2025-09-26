Giriş / Abone Ol
  26.09.2025 12:15
  • Giriş: 26.09.2025 12:15
  • Güncelleme: 26.09.2025 12:15
Kaynak: AA
Üsküdar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

O-1 Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Üsküdar mevkisinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.

Otomobili emniyet şeridine yanaştıran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri de otoyolda güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, otomobilin yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

