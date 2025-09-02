Üsküdar'da seyir halindeki panelvan yandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, seyir halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Acıbadem Mahallesi Dinlenç Caddesi'nde seyir halinde olan, Yasin Y. idaresindeki 34 RC 4226 plakalı panelvandan henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün dumanı fark ederek indiği araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında panelvan kullanılmaz hale geldi.