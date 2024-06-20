Üsküdar'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 Otoyolu Üsküdar geçişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 4 araç çarpıştı. Otoyolda seyreden diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 1'i sürücü 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 3 sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle 3 şeridi trafiğe kapatılan D-100 otoyolunda Ataşehir'e kadar trafik yoğunluğu oluştu. Kapatılan şeritler, İBB Yol Bakım ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.