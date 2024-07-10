Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Kubbe çöktü

İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasının çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, binanın yanan kubbesi çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (SBÜ) ait 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan üniversitenin tarihi binasının çatı katındaki tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KUBBENİN ÇÖKME ANI KAMERADA

Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın yanan kubbesi çöktü. O anlar, kameraya yansıdı.