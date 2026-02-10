Giriş / Abone Ol
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındı

İstanbul’daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan iki doktor hakkında hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. “Rüşvet” suçlamasıyla gözaltına alınan doktorların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • 10.02.2026 09:34
  • Giriş: 10.02.2026 09:34
  • Güncelleme: 10.02.2026 09:36
Kaynak: AA
İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

