Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındı
İstanbul’daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan iki doktor hakkında hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. “Rüşvet” suçlamasıyla gözaltına alınan doktorların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.