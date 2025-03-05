Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde elektrik panolarında yanma meydana geldi.

Olay, saat 12.15 sıralarında Üsküdar Devlet Hastanesi içinde bulunan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda meydana geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın esnasında hastanede bulunan yurttaşlar hastaneden dışarıya tahliye edildi.



Olayı gören Rıza Koçak, "Koku vardı, bizi dışarı çıkardılar. Herhangi bir şey yok. Biz yangın esnasında içerideydik, dışarı çıkardılar. Yangın galiba cihazlardan çıkmış" dedi.