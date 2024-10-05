Üsküdar önlerinde gemi kazası meydana geldi

Üsküdar önlerinde yakın seyreden ve birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluşurken, gemilerin Ahırkapı'ya çekileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi.

Kazada hasar oluşan gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi.