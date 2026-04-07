Üsküdar operasyonunda servis edilen 'para balyaları' görüntülerine ilişkin açıklama
Sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda servis edilen para balyaları görüntülerine ilişkin açıklama yapan Zeki Kulaç'ın avukatı Emrah Cerrahoğlu söz konusu paranın bir iş anlaşmasına ait olduğunu ifade etti ve ilgili anlaşmanın ve havale işlemlerinin görüntülerini paylaştı.
Halktv.com.tr'de yer alan habere göre Kulaç'ın avukatı Özgür Emrah Cerrahoğlu, sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan Burçin Çevik'in evinde çekilmiş görüntülere ilişkin gerekli bilgilerin ilgili birimlerle paylaşıldığını belirtti.
Avukat Özgür Emrah Cerrahoğlu ilgili paranın Çevik'in nişanlısı ve müvekkili Kulaç'ın kendisine ait işyerinin bir gün önce gerçekleşen devrinden elde edilmiş olduğunu ifade etti. Avukat kişiler arasındaki ön protokol anlaşmasının belgesini, ilgili devir işlemine ait havale işlemleriyle banka dekontunu da paylaştı.
Avukat Cerrahoğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Üsküdar belediyesine dönük olarak yapıldığını sonradan öğrendiğimiz soruşturma kapsamında, Burçin çevik isimli kişinin ikametinde nişanlısı Zeki Kulaç’ın da bulunduğu esnada 07.04.2026 tarihinde elde edildiği iddia edilen ve görüntüleri basınla paylaşılan 4.5 milyon tl bedel Beyoğlu’nda bulunan Urban Cafe işletmesinin ve hisse devrine ilişkin olarak ön protokol kapsamında anlaşma gereği Bulut Doğan tarafından 06.04.2026 tarihinde garanti bankası Galatasaray şubesinden çekilerek ve Zeki kulaç’a nakden teslim edilen bedeldir. Buna ilişkin sözleşmeler, protokoller, banka dekontları, yazışmalar ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Bu nedenle elde edildiği iddia edilen paranın Soruşturma dosyasıyla ve şüphelilerle ve suçla veya Üsküdar belediyesiyle herhangi bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
Zeki Kulaç vekili Av. Özgür Ahmet Cerrahoğlu