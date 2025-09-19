Üsküdar yolcu vapuru kargo gemisi ile çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Üsküdar’da özel bir firmaya ait 'Kamil Sayın' yolcu vapuruyla 'Artvin' adlı yük gemisi çarpıştı

.Edinilen bilgiye göre; Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliği'nden ilk açıklamaValilikten yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak açıklarında bir yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpıştığı belirtilerek, “Kaza sonrası gemiler Boğaz trafik hattından çekilmiş, yaralı vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.