Üsküdar’da 10 katlı binada yangın çıktı: 4 kişi yaralandı

Üsküdar'da bulunan 10 katlı bir binanın 7'inci katında yangın çıktı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bulgurlu Mahallesi İzzettinbey Sokak’ta bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı binanın 7'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında dairede 4 kişi mahsur kaldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından çıkarılan yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edildi bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.