Üsküdar’da beton mikseri 7 aracı ezdi: Şoför araçtan atladı

Üsküdar’da freni patlayan beton mikseri park halindeki 7 araca çarparak kullanılamaz hale getirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikserinin şoförünü araçtan atladığı ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir beton mikseri 7 araca çarparak durdu.

Kaza saat 14.00 sıralarında Küçüksu Mahallesi Eserli Sokakta meydana geldi. 34 KM 7020 plakalı beton mikserinin şoförü K.E. rampada manevra yapmaya çalıştı ancak aracın frenleri tutmadı.

K.E. hareket halindeki araçtan atlarken, beton mikseri park halindeki 7 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 7 araç kullanılamaz hale geldi. Şans eseri o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yurrtaşları kaza yerinden uzaklaştırdı.

"HAREKET HALİNDEYKEN KENDİMİ AŞAĞIYA ATTIM"

Beton mikserinin şoförü K.E. "Frenler tutmadı, imdatları indirdim. Tam virajda askıda kaldı, hareket etmeye başlayınca ben de attım kendimi aşağıya. Allah’tan yaralanan olmadı. Verilmiş sadakamız varmış.Kimsenin canına bir şey olmadı" diye konuştu.

Görgü tanığı Büşra Karaçam ise “Yukarıdan freni patlıyor. Şoför araçtan atlıyor, buradaki park halindeki bütün araçları önüne katıp çarpıyor. Çok şükür can kaybı yok. Çok korkunç ,çok üzücü. Büyük çapta maddi hasar var” dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Beton mikserinin park halindeki 7 aracı biçtiği kaza güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde freni tutmayan beton mikserinin şoförü hareket halindeki araçtan atlaması ve beton mikserinin araçlara çarptığı anlar görülüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.