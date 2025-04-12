Üsküdar’da çocuklar ve gençler için Mini Fest

İrem İLYAS

Çocuklar ve gençler, 13 Nisan’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi avlusunda başlayacak Mini Fest 2 etkinliğiyle unutulmaz anlar yaşayacak. Üsküdar Belediyesi çocuklar ve gençlerin günlük yaşamlarına neşe katmak ve yaratıcı etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla “Mini Fest 2” adıyla renkli bir etkinlik düzenliyor.

İlki geçen yıl eylül ayında gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 bin çocuk ve gencin katılımıyla büyük ilgi gören Mini Fest’in ikincisi, 13 Nisan Pazar günü saat 12.00’de Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nin avlusunda başlayacak. Gün boyu sürecek etkinlikte çocuklar ve gençler; 112 farklı atölye çalışması, dans ve köpük gösterileri, balon şovları, film gösterimleri, masal anlatımları ve kukla performanslarıyla hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Etkinlik alanında eğlenceli sosyal alanlar da oluşturulacak. Etkinlikte ayrıca, çocukların keyifli vakit geçireceği “Gezgin Oyun Parkı” da sürprizlerle yer alacak. Mini Fest kapsamında, Üsküdar Sahili III. Ahmet Çeşmesi önünden 12.00 ile 15.00 saatleri arasında her saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.