Üsküdar’da freni patlayan beton mikseri 7 araca çarparak durabildi

Üsküdar'da freni patlayan beton mikseri park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde beton mikserinin şoförünü araçtan atladığı ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Kaza saat 14.00 sıralarında Küçüksu Mahallesi Eserli Sokakta meydana geldi.İddiaya göre, 34 KM 7020 plakalı beton mikserinin şöförü Kadir Ekşi rampada manevra yaptığı sırada aracın frenleri tutmadı. Ekşi hareket halindeki araçtan atlarken, beton mikseri park halindeki 7 araca çarptıktan sonra durabildi.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken,7 araç kullanılamaz hale geldi.Şans eseri o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırdı.

Beton mikserinin şoförü Kadir Ekşi "Frenler tutmadı,imdatları indirdim.Tam virajda askıda kaldı, hareket etmeye başlayınca bende attım kendimi aşağıya.Allahtan yaralanan olmadı.Verilmiş sadakamız varmış.Kimsenin canına bir şey olmadı" diye konuştu.Görgü tanığı Büşra Karaçam ise, " Yukarıdan freni patlıyor.Şoför araçtan atlıyor,buradaki park halindeki bütün araçları önüne katıp çarpıyor.Çok şükür can kaybı yok.Çok korkunç ,çok üzücü.Büyük çapta maddi hasar var." dedi.

Beton mikserinin park halindeki 7 aracı biçtiği kaza güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde freni tutmayan beton mikserinin şoförü hareket halindeki araçtan atlaması ve beton mikserinin araçlara çarptığı anlar görülüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.