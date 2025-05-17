Üsküdar’da kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi

Üsküdar’da meydana gelen trafik kazasında çok sayıda araç birbirine girdi.

İHA'nın aktardığına göre kazaya, İETT otobüsünden sızan mazot yol açtı. Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda aracın kaza yaptığı belirtildi.

Rampada kontrolden çıkan araçlar kaldırıma ve duvarlara çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Bazı araçlar kaldırıma çıktı, bazıları ise yol kenarındaki duvarlara çarptı. Zincirleme kazalar sonucunda çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, belediye ekipleri mazot dökülen yolda temizlik çalışması yaptı.

Tazyikli suyla yıkanan yol, bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



