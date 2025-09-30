Üsküdar’da Kuran kursunda yangın: Bazı çocuklar hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap yapılı Kuran kursunda çıkan yangın söndürülürken dumandan etkilenen bazı çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak'ta 2 katlı ahşap binadaki Kuran kursunda yaşanda.

Kurs binasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, binanın ahşap olması nedeniyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Çocuklar tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında dumandan etkilendiği belirlenen çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI"

Yan binada oturan Ozan Yılmaz, "Bir anda yanmaya başladı. Simsiyah dumanlar yükseldi. Aşağıya indik. İtfaiye ve polisler geldi. Şu an her şey kontrol altında. Yaralanan kimse olmadı" dedi.