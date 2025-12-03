Üsküdar’da otobüs börekçiye girdi, inceleme başlatıldı: 4 yaralı

Üsküdar'da otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. Otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kozyatağı-Esatpaşa seferini yapan 10EK numaralı İETT otobüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Kaza sırasında börekçide müşterilerin yaralanmadığı öğrenildi.

Börekçiye giren otobüs çekiciyle kaldırılırken ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

'ÖNÜNDEKİ ARAÇ SON ANDA KURTULDU'

Kaza sırasında börekçide bulunan Tahsin Ören, "Otobüs bir anda hareket etti. Bende kendimi içeriye sakladım, direk buraya girdi. Önünde bir araç vardı. O son anda kurtardı kendisini, yoksa onu da önüne katıp girebilirdi. Arkadan bir otomobil çarptı, sonra kendisini kenara attı" dedi.

Kazayı gören Hüseyin Demir “Ben karşı sokakta oturuyorum. Bir ses duydum, koştum baktım. Otobüs abimin dükkanına girmiş. Abime bişey oldu diye korktum, bir şey olmadığını görünce rahatladım. Otobüs tamamen içerideydi. Otobüsün freni patladığını düşünüyoruz. Zaten öyle söylüyorlar pedalın takıldığını söylüyorlar. Büyük bir faciadan döndük. Verilmiş sadakamız varmış. Bizi sevindiren, otobüsün altında kimsenin kalmamış olması. Şoförle birlikte 4 yaralı olduğu söyleniyor” diye konuştu.