Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Üsküdar’da otomobil duvara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Üsküdar Kuzguncuk’ta sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp duvara girdi. Araçta sıkışan iki kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı; yaralılardan birinin durumu ağır. Araçta alkol şişesi bulunurken sürücü Fatih Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Güncel
  • 15.11.2025 08:39
  • Giriş: 15.11.2025 08:39
  • Güncelleme: 15.11.2025 08:42
Kaynak: DHA
Üsküdar’da otomobil duvara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Fotoğraf: DHA

İstanbul Üsküdar’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, sürücü Fatih Ö. gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatleri sıralarında Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesi’nde meydana geldi.

Beykoz yönüne doğru ilerleyen Fatih Ö. yönetimindeki 34 JF 0592 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki bir otomobile ardından da yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan iki kişi, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobil içerisinde alkol şişesi bulunurken, sürücü Fatih Ö. gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol