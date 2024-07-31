Üsküdar’da riskli yapılara karşı hızlı tarama testi: 5 bin 41 başvuru alındı

İBB tarafından başlatılan "hızlı tarama testi" Üsküdar'da uygulanmaya başlandı. Uygulama için yapılan başvuru sayısı 5 bin 41'e ulaştı.

HABER MERKEZİ

Üsküdar’ın uzun süredir çözüm bekleyen kentsel dönüşüm sorununu gidermek ve yurttaşların depreme karşı güvenli yeni konutlarda yaşaması amacıyla riskli yapılarda, KENT A.Ş.’nin danışmanlığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteğiyle yenileme çalışmaları kapsamında "hızlı tarama testi" uygulanmaya başlandı.

İBB tarafından başlatılan ve şehirdeki binaların dayanıklılığını belirlemeyi amaçlayan tarama testlerine Üsküdar Belediyesi de entegre oldu. Çalışmalar belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle devam ediyor.

İBB ile entegre olarak başlatılan "hızlı tarama testleri"ne şu ana kadar 5 bin 41 binanın başvurusu yapıldı. 400’ün üzerinde binada hızla inceleme yapıldı. Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri toplam 4 bin 645 binada inceleme gerçekleştirecek.

Belediye tarafından yapılacak saha programı çerçevesinde, hızlı taramanın tamamlanma süreci de belirlenecek.

Hızlı tarama ile numune almadan uzmanlar tarafından yerinde yapılan bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temellere dayalı tarama yöntemleri ile değerlendiriliyor.

Bina inceleme çalışmaları ekiplerce ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, binayı doğrudan "riskli yapı" olarak kodlamadığı için vatandaşlar tarafından daha tercih edilebilir bir yöntem olarak biliniyor.

Ev sahipleri, internet üzerinden veya İBB’den ücretsiz ve yazılı olarak test için başvuruda bulunabiliyor.

Hızlı tarama ekibinden İnşaat Mühendisi İrfan Dandin konuya ilişkin bilgi vererek, hızlı tarama testinde ilk önce donatı yerlerini belirlediklerini söyledi. Yaptıkları çalışmada korozyon olup olmadığına baktıklarını belirten Dandin, betondaki dayanım testlerinin ardından sisteme giriş yaparak kayıt oluşturduklarını aktardı.