Üsküdar’da yoldan çıkan otomobil bina boşluğuna düştü

Üsküdar’da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil, bina boşluğuna düştü. Otomobilde sıkışan sürücü hafif yaralandı.

,Kaza, Üsküdar Çengelköy’de Bahçelievler Mahallesi’nde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GZZ 246 plakalı otomobil, siteye giriş yapmak için ilerleyen kadın sürücü N.A.’nın fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil, yol ile sitedeki bir binanın arasındaki boşluğa düşerek baş aşağı vaziyette kaldı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yolcu koltuğundaki F.A. ile ismi henüz öğrenilemeyen diğer yolcu kadın ise kazayı yara almadan atlattı.

Ayrıca otomobilde kaza esnasında bir köpeğin de bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan N.A.’yı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.