Üsküdar’daki dönüşümün mağdurları isyan etti

Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetler yurttaşları isyan ettirdi. Kirazlıtepe Dörtyol Parkı’nda toplanan yurttaşlar bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan mağduriyetlerin artık katlanılamaz boyutlara ulaştığına dikkat çekildi. Açıklamada, “7.5 yıldır evlerini bekleyen hak sahipleri, sürecin yavaş ilerlemesi, şeffaflıktan uzak yönetimi ve adalet duygusunu zedeleyen uygulamalar nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Evlerimizin, haklarımıza uygun şekilde teslim edileceği yönünde yazılı bir güvence istiyoruz. Kirazlıtepe halkı olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isteriz" denildi.

Bakanlığa ve Üsküdar Belediyesi’ne çağrıda bulunan yurttaşlar, kentsel dönüşüm süreciyle ilgili bilgi ve belgelerin kendileriyle paylaşılmasını, sürecin hızlandırılarak yıllardır bitmesini bekledikleri evlerinin kendilerine teslim edilmesini istedi.