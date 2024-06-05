Üsküdar’ı sömürmüşler!

CHP’ye geçen Üsküdar Belediyesi’nin AKP döneminde 30 binasını vakıf ve derneklere “bedelsiz” olarak tahsis ettiği anlaşıldı. Yılda 6 milyon TL kira ödenen binalar, cemaat ve tarikatlar ile yandaşlardan geri alınacak.

İstanbul’un simge ilçelerinden biri olan Üsküdar, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçti. Belediyeyi AKP’den alan CHP’li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, önceki dönem yandaş vakıf ve derneklere tahsis edilen taşınmazlara ilişkin çalışma başlattı.

Bu çalışma sonucunda da belediyenin kendi mülkü olan veya kiralanan 30 binan vakıf ve derneklere “bedelsiz” olarak tahsis edildiği belirlendi. Yandaşlara ve cemaatlere verilen binalar için de belediye kasasından ödenen paranın yıllık 6 milyon TL’yi bulduğu bildirildi.

YARIN OYLANACAK

Üsküdar Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında da dernek ve vakıflara yapılan bedelsiz taşınmaz tahsislerin iptaline ilişkin teklif Hukuk ve Mülkiye Komisyonu’na havale edildi. Belediye Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP grubunun yarınki meclis oturumunda teklifi kabul edip, tahsis işlemlerinin iptal karar vermesi bekleniyor.

49 YILLIĞINA VERİLMİŞ

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise haziran ayı Belediye Meclis toplatışının ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Sayıştay’ın tespitlerine de dikkat çekerek, “Kamu idaresi, kamu haricinde taşınmazlarını bedelsiz olarak başka kimselere, vakıflara ve derneklere kiralayamaz. İşbirliği protokollerinin süresini de 30 yıldan uzun tutamaz.” Burada 49 yıllık işbirliği protokolleri yapılmış. Bu tahsislerin iptali ve yeni işbirliği protokollerinin hazırlığının yapılması lazım. Bugünkü teklifin esas amacının kanuna aykırılığı gidermek ve belediyemizin tasarrufundaki taşınmazların etkin, verimli ve kamu yararına uygun olarak tüm Üsküdarlıların, özellikle kadınların, yaşlıların, çocukların faydalanacağı şekilde değerlendirmek” diye konuştu.

“Kamunun mallarını herhangi bir derneğe ve vakıfa usulüne aykırı şekilde veremeyiz, verdiremeyiz” ifadelerini kullanan Dedetaş şunları da söyledi: “Burada farklı konular var. Bir tanesi bedelsiz tahsisler; kamunun bedelsiz tahsisleri. Bir de kendine ait taşınmazları belediyenin vakıflara, derneklere vermesi. Bir diğer konu da özel kişilerden kiralanmış, parasını belediyenin ödediği, fakat vakıflara kullandırılan yerler var. Dolayısıyla ciddi anlamda kamunun zararı söz konusu. Zaten Sayıştay da bunun altını çizmiş. Biz hukuka, kanuna uygun belediyeyi yönetme sözü verdiğimiz için bu tahsislerin iptalini 4. ve 5. maddelerde oylayacağız.”

30 YANDAŞ VAKIF VE DERNEK

AKP döneminde Üsküdar Belediyesi tarafından 30 ayrı yandaş vakıf ve derneğe bedelsiz olarak yaptığı tahsisler ise şu şekilde:

• TÜRGEV: Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan Kısıklı Mahallesi’ndeki bina 2017 yılında, Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak'ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’e 49 yıllığına tahsis edildi.

• Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan Çengelköy’deki bina 2018’de 49 yıllığına tahsis edildi.

• Ensar Vakfı: Belediye, Bulgurlu’daki binasını 2018’de cinsel istismar skandalıyla hafızalara kazınan Ensar’a 49 yıllığına tahsis etti.

• Belediyenin Hacı Hesna Hatun Mahallesi’ndeki binası 2018’de 49 yıllığına tahsis edildi.

• Aylık kirası 160 bin TL’yi bulanan İcadiye Mahallesi’ndeki bina 2019’dan beri vakfın kontrolünde.

• Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı: Yine mülkiyeti belediyeye ait olan Bulgur Mahallesi’ndeki bina 2019’da Erenköy Cemaati’ne bağlı bu vakfa 49 yıllığına tahsis edildi.

• Darülhadis İlim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşama Derneği: Belediye 2022’de

Erenköy Cemaati’ne bağlı derneğe Validei Atik Mahallesi’ndeki

binayı tahsis etti. Belediye binayı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden (VGM) kiralamıştı.

• Hazar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği: VGM’den kiralanan Murat Reis Mahallesi’ndeki bina belediye tarafından 2023’te 10 yıllığına tahsis edildi.

• İstanbul Tasavvuf ve Musiki Araştırmaları Derneği: Ahmediye Mahallesi’ndeki VGM’den kiralanan bina 2018’de 10 yıllığına tahsis edildi.

• Atik Valide Camii Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği: VGM’den kiralanan tarihi yapı yerel seçimden kısa süre önce 5 yıllığına derneğe tahsis edildi.

• Yedi İklim Derneği: Sultantepe Mahallesi’ndeki bina 2021’de 22 yıllığına derneğe tahsis edildi.

• Klasik Düşünce Okulu Derneği:

Murat Reis Mahallesi’nde VGM’den kiralanan bina 2019’da 10 yıllığına tahsis edildi.

• Klasik Türk Sanatları Vakfı: Önceki Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen de vakfın yöneticileri arasında. Bina 2023’te 10 yıllığına tahsis edildi. Türkmen o dönem yaptığı açıklamada, “Klasik Türk Sanatları Vakfı da belediyenin gönderdiği vatandaşlara yardımcı oluyor, kurslar düzenliyor” demişti.

• Yedi Hilal Derneği: Sultantepe Mahallesi’ndeki bina 2023’te tahsis edildi. Derneğin iktidara yakın olduğu biliniyor.

• Ferşad Vakfı: Nakşibendi Tarikatı’yla bağlantılı olan bu vakfa 2023’te 19 yıllığına bina tahsis edildi.

• İnsan ve Medeniyet Vakfı: 2017 yılında 10 yıllığına bina tahsis edildi.

• Çağırgan İlim ve Kültür Derneği: Derneğin başkanı Fuat Sağıroğlu ise Madımak Katliamı sanıklarının avukatlığını yapmıştı. 2023’te 10 yıllığına bina verildi.

• Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği: Derneğin kurucuları arasında eski AKP milletvekili Ravza Kavakcı ile Mihrimah Belma Satır da yer alıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da yöneticisi olduğu derneğe belediye 2032’te bina tahsis etti.

• İftah İlim ve Kültür Derneği: 2016 yılında 10 yıllığına bina tahsis edildi.

• Selami Ali Efendi İlim ve Sanat Vakfı: 2020’de 5 yıllığına bina tahsis edildi.

• İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği: Bu yandaş derneğe de bu yıl bir yıllığına bina tahsis edildi.

• Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı: Erenköy Cemaati’ne bağlı bu vakfa Kısıklı Mahallesi’ndeki bir başka bina da 2019’da 5 yıllığına tahsis edildi. Belediye bina için aylık 65 bin TL kira ödüyor.

• Yavuztürk Mahallesi Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği: Geçen yıl bir yıllığına bina tahsis. Binan kirası belediye tarafından ödeniyor.

• Kalyon Vakıf: Kamudan en fazla ihale alan şirketlerin başında gelen Kalyon Holding’e bağlı bu vakfa da Küçük Çamlıca Mahallesi’ndeki bina tahsis edildi.

• Safa Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: Belediye, Nakşibendi tarikatına yakın olan bu vakfa tahsis ettiği binayı TCDD’den kiraladı. 2021’de yapılan tahsisin süresi 10 yıl olarak belirlendi.

• Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği: Mülkiyeti Belediyeye ait olan Acıbadem Mahallesi’ndeki bina 2020’de 10 yıllığına tahsis edildi.

• Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER): AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yaptığı bu derneğe 2020’de 25 yıllığına bina tahsis edildi.

• Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı: Belediyeye ait bina 2021’de 25 yıllığına tahsis edildi.

• Uluslararası Maarif Anneleri Derneği: Belediyeye ait bina 2019’da 17 yıllığına tahsis edildi.

• Bereket Aşevi ve Yardımlaşma Derneği: Mülkiyeti belediyeye ait olan bina 2022’de 25 yıllığına tahsis edildi.