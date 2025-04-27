Uskumruköylüler santrala karşı 96'ncı defa bir araya geldi: Bir avuç toprağımızı savunmaya davet ediyoruz

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Uskumruköy‘de, İÇTAŞ‘ın yapmak istediği beton santralına karşı bölgede yaşayanlar 96'ncı haftalarında da açıklama yaptı. Açıklamada "Ülke topraklarına yapılan haksız ve hukuksuz saldırılara karşı durması gereken kişi ve kurumları işlerini yapmaya son kalan bir avuç toprağımızı savunmaya davet ediyoruz" denildi.

Uskumruköylülerin açıklaması şöyle:

2023 Haziran ayından bugüne 96. haftadır kaçak beton santrali önünde bir araya geliyoruz. Bu sürede yazılı ve sözlü olarak dile getirdiğimiz gibi, mevcut hükümet yasal düzenlemelerle ele geçirdiği kurumlarla; insan hayatını ve ülke topraklarını yok etmesindeki ısrarını İstanbul ve tüm Anadolu’da ÇED gerekli değildir diyerek, yerli-yandaş firmalarına, uluslararası vahşi kapitalizme peşkeş çekmektedir.

Yaklaşık 2 senedir belirttiğimiz gibi konunun beton santrali ve tünel inşaatı ile sınırlı kalmayacağını, tünel ile birlikte İstanbul’un akciğeri olan Kuzey Ormanları içinde yer alan Uskumruköy bölgesinin nüfusa açılması planlanmaktadır.

Geçtiğimiz haftalarda beton santaline ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmış olup aşağıdaki hususlarda tesisin hukuksuz olduğu tespit edilmiştir.

* Orman mühendisliği ve ekolojik değerlendirmeler açısından :

- Dava konusu beton santralının doğal sit alanları olarak ilan edilen sınırlar içinde bulunduğu,

- Tesisin atık sularının Karadeniz’e akan dere havzasının içinde bulunduğu,

- Tesisin otoyol şevinde ve doğal yapının önemli düzeyde tahrip gördüğü alanlar üzerinde

bulunduğu,

- Çevredeki doğal yapının önemi nedeniyle sahanın doğal sit alanı olarak ilan edildiği,

Raporun ilgili kısmında etraflıca açıklanan bu nedenler tesisin çevre ve doğal

kaynaklarının korunması açısından sakıncalı bulunduğu belirtilmiştir.

Ülke topraklarına yapılan haksız ve hukuksuz saldırılara karşı durması gereken kişi ve kurumları işlerini yapmaya son kalan bir avuç toprağımızı savunmaya davet ediyoruz.

Daha önce basın açıklamalarımızda seslendiğimiz ve yanıt alamadığımız Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu’ya tekrar sesleniyoruz. Sarıyer’in kültürel mirasıyla birlikte bütün doğal zenginliğini korumak, Kuzey Ormanları ekosistemine dönük her türlü saldırıyı izin/denetim yetkinizle ve belediye imkanlarını kullanarak geri püskürtmek birinci derecede sorumluluğunuzdur. Öte yandan benzer saldırılara, rant için kamusal arazileri gasp etmeye çalışanlara karşı Sarıyer halkını bilgilendirmek de asli görevlerinizdendir.

Buna karşın Sarıyer’de önceki yönetimlerin göz yumduğu, hatta çıkar sağladığı yağmacı inşaat faaliyetlerinin yavaşlamadığını aksine hızlanarak devam ettiğini takip etmekteyiz. Bu koşullarda siz ve belediyeniz ile ilgili olumsuz görüşler giderek artmakta, kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğunuz kuvvetlenmektedir.

Uskumruköylüler olarak, ormanlarımıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkacağımızı basına ve kamuoyuna saygı ile duyururuz."