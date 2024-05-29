Üsküp’ten Atina’ya yanıt: Anlaşma ihlal edilmedi

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Kuzey Makedonya’nın yeni Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, göreve başladıktan sonra yaptığı konuşmada ülkesine atıfla "Makedonya" demesine Yunanistan’ın gösterdiği tepkilere yanıt verdi.

İki ülke arasında 2018 yılında imzalanan ve ülkenin adının "Kuzey Makedonya" olmasında mutabık kalınan anlaşmaya atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, Prespa Anlaşması’nı ihlal ettiğini düşünmediğini söyleyerek Yunanistan’ı anlaşmanın koşullarını yerine getirmemekle suçladı.

Kathimerini Gazetesinin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı dün Araştırma ve Politika Yapma Merkezi’nin (CRPM) 20’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, "Prespa Anlaşması’na saygı duyuyorum; ihlal ettiğimi görmüyorum. Anlaşma, açık bir şekilde, üzerinde uzlaşmaya varılan ismin belgelerde ve yazışmalarda kullanılacağını ifade ediyor. Yani, ben bunu bir ihlal olarak görmüyorum" dedi.