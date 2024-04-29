Üst düzey AB yetkilisi tarih verdi: Pek çok üye ülkenin Filistin devletini tanıması bekleniyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birçok Avrupa Birliği ülkesinin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasını beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısının oturum aralarında açıklamalarda bulundu.

Borell yaptığı açıklamada, birçok AB üyesi devletin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini dile getirdi.

Borell, devletlerin isimlerini vermedi. Ancak geçtiğimiz hafta Brüksel'de gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nde 4 ülkeden konuya ilişkin ortak açıklama gelmişti.

4 ÜLKE "HAZIRIZ" DEMİŞTİ

İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta liderleri açıklamada 'koşullar uygun olduğu zaman' Filistin'i devlet olarak tanımaya hazır olduklarını bildirmişti.

FİLİSTİN'İ TANIYAN İLK AB ÜYESİ İSVEÇ OLMUŞTU

Avrupa Birliği'ne girmeden önce Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Kıbrıs, Polonya ve Romanya, Filistin'i devlet olarak tanımıştı. İsveç ise birliğe katıldıktan sonra 2014 yılında Batı Avrupa'da bir Filistin devletini tanıyan ilk AB üyesi olmuştu.