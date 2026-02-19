Üst düzey atamalara yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayımlandı. Buna göre; 194 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üst düzey kamu kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişikliğe gidildi.

Kararnameyle birlikte ekli cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılması hükme bağlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu yönetimi, TRT Yönetim Kurulu, Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimi gibi önemli kurumların üst düzey yöneticileri Cumhurbaşkanı kararıyla atanacak.

Kararnamede yapılan değişikliğe göre:

Ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak.

Bu cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyonlara ise ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar, bu yetkilerini alt kademe yöneticilere devredebilecek.