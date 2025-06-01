Üst düzey IŞİD üyesi Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), IŞİD'in üst düzey militanını Pakistan istihbarat örgütü ISI işbirliği ile Pakistan-Afganistan sınırında yakaladığını duyurdu. Yakalanan militanın "Abu Yasir al Turki" örgüt ismini kullanan Özgür Altun olduğu bildirildi.

Özgür Altun, Türkiye’de yaptığı kanlı eylemlerle de tanınan IŞİD'in Horasan Vilayeti kolunun Türkiye sorumlusu ve Türkiye’de ve Avrupa'da sivillere yönelik eylemlerin talimatlarını veren kişilerden. Altun’un aynı zamanda IŞİD'in Türkiye’deki lojistik ve medya faaliyetini de üstlenip örgütün Türkçe propaganda yayınlarından da sorumlu olduğu belirtildi.

MİT’in Özgür Altın, Türkiye’ye gelmek üzere Afganistan’dan Pakistan’a geçmek üzere olduğu sırada Pakistan istihbaratı ISI ile irtibata geçtiği operasyonla sınırı geçerken yakalandığı ve Türkiye’ye sınır dışı edildiği bildirildi.