Üst düzey siyasetçileri dolandıran "sahte MİT mensubu" tutuklandı

Ankara'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu ve diplomat olarak tanıtıp yapay zekayla ürettiği sahte belgelerle aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce esnafı, sonra da hacı adayları ve depremzedeleri dolandıran şüphelinin, para aldığı kişilere, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek vakit kazandığını tespit etti.

AKADEMİSYEN VE EKONOMİSTLERİ DE DOLANDIRDI

Zamanla üst düzey siyasetçi, akademisyen ve ekonomistler ile kamu ve özel sektör yöneticilerini de hedef alan Şerife Y'nin, alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlediği, ardından üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit ettiği belirlendi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanarak yapay zekayla sahte doküman ve görsel üreten zanlının, bu yolla geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu izlenimi uyandırdığı saptandı.

Şüphelinin, sevgili olma bahanesiyle temas kurduğu kamu görevlilerinden ilişki teklifine olumsuz yanıt verenlere ise üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek görev yerlerini değiştirme tehdidinde bulunduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.