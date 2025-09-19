'Üst düzey yetkililerin emri': İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi iptal edildi!

HABER MERKEZİ

İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo, Türkiye turnesinin 'üst düzey yetkililerin' emriyle 'dini hassasiyetler' gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti

Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Paylaşmda, "Türkiye turnesinin altı gösterisinden beşi tamamen satılmış, 16 binden fazla kişinin yoğun ilgisine rağmen -2022'de olduğu gibi- yüksek düzeyli yetkililerin emriyle 'dini hassasiyetler gerekçesiyle iptal edilmiştir" denildi.

Konsere başka şehir ve ülkelerden gelmeyi planlayanlar başta olmak üzere tüm takipçilerinden özür dileyen Namjoo, ilerleyen günlerde YouTube kanalında ücretsiz bir canlı performans gerçekleştireceğini duyurdu.

2022'DEKİ TURNESİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Şarkılarında 'Kur'an ayetlerinden alıntı yaptığı' gerekçesiyle İran'da hakkında dava açılan ve ülkesini terk ederek ABD'ye yerleşen Namjoo’nun 2022'de Türkiye'de vereceği konserler de Müdafaa-i İslam Hareketi” adlı oluşum ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz'un başlattığı kampanya sonucu iptal edilmişti.

Mohsen Namjoo, konserlerinin iptal edilmesi üzerine kaleme aldığı mektupta, "Ben ne dinsizim, ne de Allah'sızım. Her zaman ilham kaynağım olan Kur'an-ı Kerim'le asla alay etmedim, O’nu küçük düşürmedim. Kur'an'ın hiçbir ayetini değiştirmedim. Bu ciddi ve asılsız bir suçlamadır" ifadelerini kullanmıştı.