Üst geçide hırsız pankartı

Haber Merkezi

ABB’ye yönelik operasyon sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentin merkezi noktalarından birindeki üst geçide, eski belediye başkanı Gökçek’in silüetinin bulunduğu bir pankart asıldı. Pankartta “Ankara’nın en büyük hırsızı” ifadesi yer aldı.

Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği pankart gündem oldu. Kısa sürede çok sayıda paylaşım yapılan pankart, tartışmalara yol açtı. Pankartı kimin astığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.