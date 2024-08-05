Üst mahkemeden karar çıktı: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' yeniden gösterimde

Cem Karaca'nın hayatını konu alan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi mahkeme kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Ardından itiraz edilmesi üzerine bir üst mahkeme filmin tekrar gösterime girilmesine karar verdi.

Usta müzisyen Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cem Karaca'nın eski eşi İlkim Karaca'nın, filmin gösterimden kaldırılması için mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırması sonrası vizyondan kaldırılan film, bir üst mahkemenin kararı ile tekrar gösterime girecek.

Cem Karaca'nın hayatı, İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde olduğu "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı. 26 Ocak'ta gösterime girmesi planlanan film için Cem Karaca'nın eski eşi İlkim Karaca dava açmıştı.

Açılan dava kapsamında, filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Cem Karaca / DepoPhotos

Mahkemenin kararı üzerine İlkim Karaca, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne filmin gösterime girmemesi için tedbir talepli dilekçe sunmuştu. İlkim Karaca tarafından açılan "Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini" davasının ara kararında, davacının 3,5 milyon TL teminat bedelini yatırması hâlinde filmin gösterimlerinin tedbir kararıyla durdurulacağı açıklanmış ve bu meblağın yatırılması sonucu film, vizyondan kaldırılmıştı.

Yapımcı şirket Aytaç Medya'dan yapılan açıklamada, "Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimizde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle dava açmıştır. Ancak filmde kullanılan tüm şarkılar için MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) aracılığıyla, şarkıların hak sahiplerinden gerekli izinler alınmıştır" denilmişti.

Filmin durdurulması kararına yapımcı şirket olan Aytaç Medya tarafından itirazda bulunuldu. İtiraz sonucunda Cem Karaca'nın diğer mirasçısı olan Emrah Karaca'nın, eserlerin kullanılmasında onayı olduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından, üst mahkeme tarafından "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin yeniden gösterime girmesine izin verildi.