Üst üste 3 penaltı kurtaran Berke Özer, Avrupa basınının manşetlerinde

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Lille, deplasmanda Roma’yı tek golle geçerken milli file bekçi Berke Özer, tekrarlanan üç penaltıyı da kurtararak galibiyette büyük rol oynadı ve gecenin yıldızı oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Fransa ekibi Lille, deplasmanda İtalya temsilcisi Roma ile dün gece karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 6’ncı dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle öne geçti. 80’inci dakikada Roma penaltı kazandı. Topun başına geçen Artem Dovbyk’in sağ köşeye vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kurtardı. Devamında karşılaşmanın hakemi Erik Lambrechts, VAR’ın da uyarısıyla Lille savunmasının penaltı vuruşu esnasında ceza sahasına erken girmesi sebebiyle penaltıyı tekrarlattı. 84’üncü dakikada topun başına yine Artem Dovbyk geçti. Dovbyk’in aynı köşeye vuruşunda Berke Özer yine hata yapmadı. Erik Lambrechts, bu kez de Berke Özer’in vuruş esnasında ayaklarının çizgiye temas etmediği gerekçesiyle penaltıyı bir kez daha tekrarlattı. 85’inci dakikada topun başına Matias Soule geçerek Berke’nin sağına doğru vuruşunu gerçekleştirdi. Milli file bekçi gelen bu topu da kurtararak 3 kez üst üste kalesinde devleşti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille, sahadan 3 puanla ayrılarak ikinci galibiyetini elde etti.

AVRUPA BASINININ MANŞETLERİNDE

Üst üste 3 penaltı kurtaran Berke Özer için Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe tam sayfa manşet yaptı. Berke Özer'in başarısını "Berke kazandırdı" manşetiyle veren L'Equipe iç sayfada milli oyuncu için "Buldozer" benzetmesini yaptı. Gazete detaylarda şu satırlara yer verdi: "Lille'in Türk kalecisi, maçın sonunda tekrar tekrar kullandırılan penaltıyı üç kez kurtararak Roma'nın umutlarını yok etti. Çılgın an, Lille taraftarlarının onu tamamen benimsemesini sağlayacak. Bir Olimpiyat Stadı atmosferinde, maçın son anlarında penaltı kurtarmak başlı başına bir başarıdır. Ama bunu üç kez yapmak gerçek dışıdır. Bu yaz Türkiye’den Kuzey Fransa’ya geldiğinde kimsenin tanımadığı Berke Özer, dün gece 'ebedi şehir' Roma’da, Lille tarihine kazınacak bir aksiyonla kendine ebedi bir gece armağan etti."

LA GAZZETTA DELLO SPORT: DÖRDÜNCÜ DENEME OLSAYDI NE OLACAĞINI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMEZSİNİZ!..

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport ise "Aynı maçta, hatta aynı pozisyonda üç penaltı kaçırmak. Tarihe geçecek bir manzara. Ama kesin olan bir şey var; son 16’ya giden yolu çok zorlaştırdı. Lille için beklenmedik bir şov, Romalılar için ise tam bir kabus. İlk iki penaltı kaleci çizgiyi erken terk ettiği için tekrarlandı, üçüncüde Özer’in çıkışı tamamen kurallara uygundu. Dördüncü deneme olsaydı ne olacağını düşünmek bile istemezsiniz." değerlendirmesini yaptı.