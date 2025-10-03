Üst üste 3 penaltı kurtaran Berke Özer tarihe geçti

Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, takımının dün akşam Roma ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede tarihi bir performansa imza etti.

Lille'in 1-0 önde götürdüğü UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Roma 81. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Artem Dovbyk'in kullandığı penaltıyı Berke Özer kurtardı ancak takım arkadaşları ceza sahasına vuruştan önce girdiği için penaltı tekrarlandı.

Topun başına bir kez daha Dovbyk geçti ve Berke bir kez daha penaltıyı kurtardı. Ancak bu kez de Berke topa uçmadan önce kale çizgisini terk ettiği için penaltı tekrar edildi. Bu defa topun başına Soule geldi ve diğer köşeye vurdu ancak Berke bu penaltıyı da çıkardı ve 3 kez üst üste penaltı kurtararak tarihe geçti.

🇹🇷 ONUN ADI ❝BERKE ÖZER!❞ İNANILMAZ!!! 🧤🤯



TAM ÜÇ KEZ PENALTI KURTARDI! 😵



⛔️ 82. dakikada penaltıyı kurtardı.

⛔️ Penaltı tekrarlandı, yine kurtardı. Ancak ayağı çizgide olmadığı için bir kez daha tekrarlanmasına karar verildi.

⛔️ Tekrar edilen penaltıyı da kurtardı. pic.twitter.com/99T34EMfEa — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

İlk penaltı 81, son penaltı ise 84'üncü dakikalarda kullanıldı.

Berke'nin bu performansı takımına 3 puanı getirdi, Lille maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Lille, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçları sonuçlarına göre 6'ya çıkarırken, bir sonraki hafta Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak.