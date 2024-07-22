Usta edebiyatçı Ferit Edgü yaşamını yitirdi

Usta edebiyatçı Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti. Edgü'nün hayatını kaybettiğini yazar Metin Celal duyurdu.

Usta edebiyatçı Ferit Edgü, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

88 yaşındaki Edgü’nün vefat haberini yazar Metin Celal, sosyal medya hesabı X’ten duyurdu:

“Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmişti. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum.”

Çağdaş Türk Edebiyatının

Büyük ustalarından

FERİT EDGÜ

VEFAT ETMİŞ.

Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/EsCjaVviIW — Metin Celal (@mecezey) July 22, 2024

Everest Yayınları'ndan, Edgü'nün vefatıyla ilgili yayınlanan mesajda "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz...



Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz…#FeritEdgü pic.twitter.com/BLUg02n9WE — Everest Yayınları (@EverestKitap) July 22, 2024

FERİT EDGÜ KİMDİR?

İstanbul’da 24 Şubat 1936’da doğan Edgü’nün, şiir, öykü, roman, oyun, deneme, biyografi, eleştiri ve aforizma gibi türlerde eserleri bulunuyordu.

Ferit Edgü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde başladığı eğitimini Paris’te sürdürdü (1959- 1964). Acedemie du Feu’de seramik öğrenimi gördü. Sorbonne’da felsefe, Louvre’da sanat tarihi kurslarına katıldı.

Yedek subay öğretmen olarak Hakkari ve Beypazarı’nda askerlikten sonra (1967), bir yıl daha Paris’te kalıp İstanbul’a yerleşti (1968). Man Ajans’ta reklam yazarlığı yaptı. Buradan ayrılıp kendi reklam şirketini kurdu.

Öykü yazarlığının yanı sıra, resim eleştirileri ve denemeleriyle ün yaptı. 1977‘den beri Ada Yayınları’nı yönetiyor. Kaynak dergisinde edebiyata adım attı. 1952-1953 yıllarında şiirler yazdı. Ama ilk öyküsü ocak 1954’te Yeni Ufuklar dergisinde çıktı. Aynı yıllarda Şairler Yaprağı (1954), Mavi’de de şiirleri yayımlandı (1954). Daha sonraları Yeni Ufuklar, Vatan Sanat Eki, Mavi, Pazar Postası, Dost’taki öyküleriyle (1954-1959); Ataç, Yeni Dergi, Eylem, Papirüs, Ant, Soyut, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri dergilerindeki deneme ve incelemeleriyle tanındı.

ESERLERİ:

ÖYKÜ: Kaçkınlar (1959), Bozgun (1961), Av (1967), Bir Gemide (1978), Çığlık (1982), Ressamın Öyküsü (1991), Binbir Hece (seçmeler, 1991), Doğu Öyküleri (1995), İşte Deniz, Maria (1999), Do Sesi (2002), İlk Öyküler-Kaçkınlar-Bozgun-Devam (2003).

ROMAN: Kimse (1976), O (1977, O / Hakkari’de Bir Mevsim adıyla, 1986), Eylül’ün Gölgesinde Bir Yazdı (uzun öykü, 1988).

ŞİİR: Ah Minel Aşk (Fikret Muallâ’nın desenleriyle, 1978), Dağ Şiirleri (1999).

DENEME: Kültür Emperyalizmi (oturum notları; Abidin Dino, Pertev Naili Boratav, Güzin Dino, Abdel Malek ile), Ders Notları (1978), Yazmak Eylemi (1980), Şimdi Saat Kaç (1986), Van Gogh Yüzyıl Sonra (1990), Yeni Ders Notları (1991), Tüm Ders Notları (2000), Sözlü-Yazılı (2004), Avara Kasnak (2005).

DİĞER ESERLERİ: Yaşayan Bedri Rahmi (1976), Bedri Rahmi Binbir Bedros (albüm, Mehmet Eyuboğlu ile, 1977), Bedri Rahmi-Babatomiler (albüm, Mehmet Eyuboğlu ile, 1978), [Yüksel] Arslan (1982), Aliye Berger (1980), Eren Eyüboğlu (1981), Türk Hat Sanatı (karalamalar, meşkler, 1984, İngilizcesi ayrı bir kitap olarak, 1988), Osman Hamdi (Mustafa Cezar ile, 1986), Ergin İnan (resim, 1988, Almancası ayrı kitap olarak, 1988), Mustafa Pilevneli (resim, 1988), Abidin Dino / Antibes Resimleri (1989), Karapınar Türü Halılar (1989), Ressamın Öyküsü (Ergin İnan ile, 1991), Avni Arbaş (1992), Füreya / Ateş ve Sır (1992), Türkiye Bir Portre: 18 Fotoğrafçının Yapıtları (1993), Fikret Mualla (1995), Seyir Sözcükleri (öykü-şiir arası serbest metin, 1996), Komet (1999), Adnan Varınca (2000), İnsanlık Halleri (2003), Görsel Yolculuklar (2003), Abidin (2004).