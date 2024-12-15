Usta öğreticilerden Tokat'ta eylem

Öğretmenler ve Usta Öğreticiler Derneği, Tokat'ta mevzuatta usta öğreticinin görev tanımı ve statüsünün belirlenmesi, özlük hakkının verilmesi, sözleşmeli ya da kadrolu statüye geçirilmesi konularına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Dernek adına yapılan açıklama şu şekilde:

"Bizler, Ülkemizin en ücra noktalarından, en büyük metropollerine kadar her köşesinde, herhangi bir engel ve mâni tanımaksızın Aşkla Görev Yapan, Kadrosu ve Özlük Hakkı verilmeyen sayısı 100 bini aşan Usta Öğreticileriz. Uzun yıllardır statü, iş güvencesi ve özlük hakları konusunda büyük mağduriyetler yaşamaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından memur ya da sözleşmeli personel olarak kabul edilmiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise işçi olarak tanımlanmıyoruz. Yani Statüsü belli olmayan emekçileriz. Bugüne kadar gelinen noktada; statüsü belli olmayan, iş güvencesinden yoksun, özlük haklarına sahip olmayan, ücretleri resmi tatil ve bayramlarda kesilen, hatta çalıştıkları dönemlerde dahi asgari ücretin çok altında maaş alan büyük bir eğitim emekçisi sınıfı ortaya çıkarılmıştır.

Kıdem tazminatı dahi olmayan, sosyal güvenceden yoksun bırakıldığımız bu acı tablo, eğitimde adalet ve emek açısından kabul edilemez bir durumdur. Biz usta öğreticiler, yalnızca belirlenmiş müfredatı uygulayan eğitmenler değiliz. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı olağanüstü durumlarda sahaya ilk inen ve çözüm odaklı çalışmalar yürüten emekçileriz. Bizler yıllardır kadro ve özlük haklarımızı talep ederken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında artık hiç kurs açamaz ve eğitim veremez hale geldik. 100 bini aşkın usta eğitici ve ailesi maddi ve manevi çok zor durumdadır. Yıllardır eğitim verdiğimiz ve meslek sahibi yaptığımız 11 milyon öğrencimiz eğitim alamaz durumdadır. Bizler ülke eğitiminin, sanayisinin ve üretiminin kılcal damarlarına nüfuz eden bir meleği icra eden cefakâr ve vefalı adanmış usta öğreticileriz. Bizler, yıllardır emeği yok sayılan ve her türlü sosyal haktan mahrum bırakılan eğitimciler olarak taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz."