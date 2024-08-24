Usta öğreticiye maaş darbesi

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Halk Eğitim Merkezleri’nde görev yapan ücretli usta öğreticiler, ücret gaspı ile karşı karşıya. Büyükşehirlerde bulunan Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışan öğreticilerin yaklaşık bir aydır maaş alamadığını ifade eden eğitimciler, konuya ilişkin ilçe milli eğitim müdürlüklerine de ulaşamadıklarını ifade etti.

Ücretlerinin ödenmesine ilişkin yetkililere ulaşabilen eğitimciler ise “Hazineden ödenek gelmedi” cevabını alırken BirGün’e konuşan usta öğreticiler, maaşlarının “tasarruf tedbirleri” kapsamında yatırılmadığını iddia etti.

İsmini vermek istemeyen İstanbul’da görev yapan bir usta öğretici, “Birkaç ay önce halk eğitimlerin ödediği ücretleri ilçe milli eğitim müdürlükleri devraldı. Büyükşehirlerdeki neredeyse hiçbiri yatmadı. İlçe milli eğitim müdürlükleri artık telefonlarımızı açmıyor ve il milli eğitim müdürlükleri ‘Ödenek bekliyoruz’ diyerek bizleri oyalıyor. Maliyeden ek ödenek istenmiş” dedi.

Usta öğretici, 40 saat çalışan bir öğreticinin 25 bin TL maaş aldığını ancak resmi tatillerde kesinti olması nedeniyle ücretin asgari ücret ve altına düştüğüne dikkat çekti.